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17.02.2021 - 12:31 |

AÖL kayıt yenileme 2021 son tarih ne zamandı? Açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 2020-2021 Yılının eğitim dönemi ile ilgili araştırmalara geçiyor. AÖL kayıt yenileme ve AÖL sınav tarihleri yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin kayıt yenileme ve sınav tarihleri belirlendi. 22 Ocak'ta başlayan AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son tarih ne zamandı? Peki açık lise sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte açık lise öğrencilerinin merak ettiği bilgiler...

AÖL kayıt yenileme 2021 son tarih ne zamandı? Açık lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgınından dolayı etkilenen eğitim öğretim dönemi Açık Öğretim Lisesi'ni de etkiledi. 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sınavları yıl başında belirlenen tarihten ileri bir tarihe ertelendi. AÖL öğrencileri ise açık lise sınavları ne zaman, açık lise sınavları nasıl yapılacak sorularına cevap aramaya başladı. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri bitti mi, son tarih ne zamandı?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacak, 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖL sınavları çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ, SON TARİHİ NE ZAMANDI?

2020/1. Dönem kayıtları 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında tamamlandı.

İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.
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