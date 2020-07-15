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15.07.2020 - 15:05 |

AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri için geri sayım başladı. AÖL öğrencileri, 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavlarına katılım sağlamak için gün sayıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, aÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte MEB tarafından duyurulan tarihler ve bilinmesi gerekenler...

AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavları için heyecan dorukta. AÖL sınav hazırlıkları devam ederken, öğrenciler sınava nerede katılacaklarını bilmek istiyor. MEB tarafından uygulanacak olan AÖL sınav yerlerini de yine MEB belirleyecek. Peki AÖL sınavlarına az bir süre kala AÖL sınav yerleri açıklandı mı?

AÖL SINAV TARİHLERİ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Açık lise sınav yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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