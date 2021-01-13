Aracını silah olarak kullandı

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, trafik polisi Mevlüt Metin’i ezerek şehit eden S. Çamran Kalaycı’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 30,5 yıl hapis cezası verirken, Kalaycı’nın kullandığı aracı, “silah” olarak nitelendirdi.



S. Çamran Kalaycı, Ankara Akyurt’ta otomobiliyle üç kişiye çarparak kaçtıktan sonra kontrol noktasında kendisini durdurmaya çalışan trafik polisi Metin’i ezmişti. Şehit polis yaşasaydı, olaydan bir hafta sonra emekli olacaktı. Kalaycı hakkındaki davayı geçtiğimiz 23 Aralık’ta sonuçlandıran Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini de açıkladı.



Gerekçe açıklandı



Gerekçede, sanık ve müdafii savunmalarında, sanığın cezai ehliyetinin olmadığının belirtildiği, ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporuna göre, suç tarihinde iddia olunan “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirlendiğine işaret edildi.



Sanık savunmalarında, gerçekleşen eylemlerin sübutu halinde “olsa olsa trafik kazası nedeniyle sanığın taksir sorumluluğunun olacağının” savunulduğu hatırlatılan gerekçede, şunlar kaydedildi:



‘Trafik kazası denmez’



“Somut olayda manevi unsurun belirlenmesi için sanığın olay öncesi, olay sırasındaki ve olaydan sonraki davranışları ölçü alınmalıdır. Her taşıt kullanılarak meydana gelen ölüm veya yaralanma sonucu doğuran eylem trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceği gibi, her trafik kazası da mutlak taksir çerçevesinde ele alınmak zorunda değildir. Kaldı ki somut olayı trafik kazası olarak değerlendirmek de mümkün değildir. Sanık, sevk ve idaresindeki aracı bir nevi silah olarak kullanarak eylemini gerçekleştirmiştir.”



Gerekçede, “polis memuru Metin’in, sanık Kalaycı’nın durmayacağını anlayarak kaçmaya çalıştığı, sanığın aracı Metin’in kaçtığı yöne doğru sürüp, bilerek ve isteyerek çarparak yoluna aynı hızla devam etmeyi seçtiği” ifade edildi.



Metin’e hızlı şekilde çarpmasının sonucunun, sanık tarafından bilindiği ve istendiği belirtilen gerekçede, “Sanığın maktule yönelik doğrudan öldürme kastının bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca sanığın eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi neticesinde, taksir veya olası kastın söz konusu olmadığı, hepsinde kastının aynı ve öldürmeye yönelik olduğu” vurgulandı.