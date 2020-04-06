Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Joker koltuğunda oturacak! İşte Arda Ayten'in biyografisi...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru bilen Arda Ayten şimdi ise aynı yarışmada joker koltuğunda oturacak. Corona virüs nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster? yarışması seyircisiz devam edecek ve seyirci jokeri yerine uzama sor jokeri getirildi. Uzmana sor joker koltuğunda yer alacak Arda Ayten'in hayatı ise merak ediliyor. Peki Arda Ayten kimdir, kaç yaşında?

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanan Arda Ayten,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını da programda ifade etmişti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.