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06.04.2020 - 11:01 |

Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Joker koltuğunda oturacak! İşte Arda Ayten'in biyografisi...

Arda Ayten'in yaşamı gündemde merak konusu oldu. Ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programında bir değişiklik yapıldı. Programda seyirci jokeri yerine uzmana sor jokeri geldi. Joker koltuğunda ise daha önce yarışmada 1 milyon TL ödülü kazanan Arda Ayten oturacak. Peki Arda Ayten kimdir, kaç yaşında?

Arda Ayten kimdir, kaç yaşında? Joker koltuğunda oturacak! İşte Arda Ayten'in biyografisi...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru bilen Arda Ayten şimdi ise aynı yarışmada joker koltuğunda oturacak. Corona virüs nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster? yarışması seyircisiz devam edecek ve seyirci jokeri yerine uzama sor jokeri getirildi. Uzmana sor joker koltuğunda yer alacak Arda Ayten'in hayatı ise merak ediliyor. Peki Arda Ayten kimdir, kaç yaşında?

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanan Arda Ayten,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını da programda ifade etmişti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
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