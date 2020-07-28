28.07.2020 - 10:33 |
Arefe günü bankalar açık mı 2020? Arefe günü bankalar tatil mi?
Arefe günü bu sene 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı arefe gününe kısa bir süre kaldı. Bankaların arefe günü açık olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki arefe günü bankaların çalışma durumu ile ilgili detaylar...
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak. 30 Temmuz tarihi ise arefe günü olarak geçiyor. Bayrama yaklaşırken tatil planları yapılmaya başlandı. Arefe günü bankaların tatil yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Peki arefe günü bankalar açık mı?
2020 AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?
Arefe günlerinde yarım gün mesai uygulanıyor. Arefe günü öğleden sonra yarım gün tatil oluyor.
Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.