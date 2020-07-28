Arefe günü bankalar açık mı 2020? Arefe günü bankalar tatil mi?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak. 30 Temmuz tarihi ise arefe günü olarak geçiyor. Bayrama yaklaşırken tatil planları yapılmaya başlandı. Arefe günü bankaların tatil yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Peki arefe günü bankalar açık mı?

2020 AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günlerinde yarım gün mesai uygulanıyor. Arefe günü öğleden sonra yarım gün tatil oluyor.