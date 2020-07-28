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28.07.2020 - 09:34 |

Arefe günü tam gün tatil mi 2020? Kurban bayramı arefe günü ne zaman?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimde bayramın tarihi yer aldı. Arefe gününün geldiği tarih ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arefe gününün tatil olup olmadığı ise merak konusu İşte arefe günü tarihi ile ilgili detaylar...

Arefe günü tam gün tatil mi 2020? Kurban bayramı arefe günü ne zaman?

Kurban Bayramı, bu ayın sonunda kutlanmaya başlanacak. Bayrama yaklaşırken "arefe günü tam gün tatil mi 2020?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı 3 Ağustos 2020 tarihinde bitiyor. Peki arefe günü ne zaman 2020? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

2020 Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 perşembe gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ TAM GÜN TATİL Mİ?

Arefe günlerinde yarım gün mesai yapılıyor.

BAYRAM NE ZAMAN?

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı'nın 2. günü.

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı'nın 3. günü.

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı'nın 4. günü.

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