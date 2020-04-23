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23.04.2020 - 21:55 |

Aristokrat Nedir? Tdk'ya Göre Aristokrasi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aristokrasi milattan üç yüz yıl öncesine uzanan bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimini destekleyenlere ise aristokrat denilirdi. Aristokrat nedir? Aristokrasi kelimesi ne demektir? Gibi konu başlıklarını sizler için derledik.

Aristokrat Nedir? Tdk'ya Göre Aristokrasi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aristokrat’ın kısaca kelime anlamı soyludur. Kelime anlamı itibari ile bu şekilde tanımlansa da anlam olarak çok daha kapsamlı sonuçları bulunmaktadır.

Aristokrat Nedir?

- Soylu, soylular sınıfından olan, seçkinler, ayrıcalıklılar

- Aristokrasi yandaşı kimse

Aristokrat orijinal olarak aristokrasi kurallarını takip eden kimse olarak tanımlanırsa tam karşılığı verilmiş olur. 19. Yüzyıla kadar kişinin soylu bir aileden gelmesi aristokrat kimliğine kavuşması için yeterli idi. Günümüzde dışa açılan Avrupa soyluları, aristokrasi için soylu olmanın gerektirmediğini savunmaya başlamıştır.

TDK'ya Göre Aristokrasi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aristokrasi TDK’ya göre soylular sınıfı anlamındadır. Türkçeye Fransızca bir kelime olan aristocratie sözcüğünden gelmiştir. Temel hükümet biçimleri arasında yer alır. Terim anlamı olarak iktidarın imtiyazlı ve soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şekli olarak tanımlanabilir. Genel olarak siyasi, toplumsal ve ekonomik gücü soylular sınıfının elinde bulunduğu bir yönetimi biçimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yapıp İstiklal Marşı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." ifadelerini kullandı.
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