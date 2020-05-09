Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle...

Arka Sokaklar'ın 551. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Arka Sokaklar son bölümde Ekip, kayıp kadın ihbarları aldığında hemen işe koyuluyor. Bu sırada bir hayat kadınının da kayıp olduğu bilgisi gelir. Kadının satıcısı olan adamı izledikleri sırada katil zanlısına ait olabileceği kişinin telefon sinyallerine ulaşırlar. Sinyaller doğrultusunda harekete geçen ekibimiz adama ulaşır. Adamı yakalayan ekibimiz onu suçlayabilecekleri delillere ulaşmak için öldürdüğü kadınları gömdüğü yerleri itiraf ettirmeye çalışır. Fakat adam, beklenen itirafı vermez. Mecburen salınan adam yeni bir cinayet daha işler. Hüsnü, aklına gelen bir detay ile adamın peşine tekrar düşer. Bu hamlesi ise olumlu sonuç verir.

552. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son bölümün ardından Arka Sokaklar 552. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ekibi virüs vuruyor. Mesut ve Hüsnü yaşanan durumdan kaynaklı pek çok tuhaf an yaşıyor!