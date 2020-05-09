MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle...
ABONE OL
09.05.2020 - 01:05 |

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle...

Arka Sokaklar'ın 551. bölümü dün akşam ekrana geldi. Dizinin son bölümünde ekip, seri kadın cinayetleri işleyen psikopatı yakalamaya çalıştı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle...

Arka Sokaklar'ın 551. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Arka Sokaklar son bölümde Ekip, kayıp kadın ihbarları aldığında hemen işe koyuluyor. Bu sırada bir hayat kadınının da kayıp olduğu bilgisi gelir. Kadının satıcısı olan adamı izledikleri sırada katil zanlısına ait olabileceği kişinin telefon sinyallerine ulaşırlar. Sinyaller doğrultusunda harekete geçen ekibimiz adama ulaşır. Adamı yakalayan ekibimiz onu suçlayabilecekleri delillere ulaşmak için öldürdüğü kadınları gömdüğü yerleri itiraf ettirmeye çalışır. Fakat adam, beklenen itirafı vermez. Mecburen salınan adam yeni bir cinayet daha işler. Hüsnü, aklına gelen bir detay ile adamın peşine tekrar düşer. Bu hamlesi ise olumlu sonuç verir.

 

552. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Son bölümün ardından Arka Sokaklar 552. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ekibi virüs vuruyor. Mesut ve Hüsnü yaşanan durumdan kaynaklı pek çok tuhaf an yaşıyor! 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 552. bölümden sahneler

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 552. bölümden sahneler

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

Son dakika haberi: 24 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı...

Sıradaki Haber