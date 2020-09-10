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10.09.2020 - 21:02 | | DHA

Arnavutköy'de 3,9 milyonluk vurgun son anda önlendi

ArnavutkÃ¶y Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde sahte vekÃ¢let ve kimlikle 3,9 milyon TL'lik arsa satÄ±ÅŸ iÅŸlemi gÃ¶revlilerin dikkati sayesinde son anda Ã¶nlendi.Â

Olay, ArnavutkÃ¶y Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re TayakadÄ±n'da bulunan bir araziyi satÄ±n almak isteyen ArnavutkÃ¶ylÃ¼ esnaflar, havuz sistemi denilen bir sistemle bir araya geldi. SatÄ±n alÄ±nmak istenen arsanÄ±n sahibi olduÄŸunu sÃ¶yleyen kiÅŸi ile 3,9 Milyon TL'ye anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. Tapu iÅŸlemleri iÃ§in ArnavutkÃ¶y Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne giden alÄ±cÄ± esnaflar, arsanÄ±n bedeli olan 3,9 Milyon TL'yi karÅŸÄ± tarafÄ±n hesabÄ±na yatÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸlemler sÄ±rasÄ±nda satÄ±cÄ± kiÅŸinin imzasÄ±nÄ±n, arsanÄ±n gerÃ§ek sahibinin imzasÄ± ile aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden gÃ¶revli memur durumu polise bildirdi. Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gelen polisler 1 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â 

ArnavutkÃ¶yde 3,9 milyonluk vurgun son anda Ã¶nlendi

DolandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± fark eden esnaflar, bankaya giderek yatÄ±rdÄ±klarÄ± paraya bloke koydurdu. ParanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± kurtaran maÄŸdurlar, dolandÄ±rÄ±cÄ±lardan ÅŸikÃ¢yetÃ§i oldu. Polis olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

3,9 milyonluk arsa vurgunu son anda önlendiÄ°stanbul Arnavutköy Tapu MüdürlüÄŸü'nde sahte vekâlet ve kimlikle 3,9 milyon TL'lik arsa satÄ±ÅŸ iÅŸlemi görevlilerin dikkati sayesinde son anda önlendi.
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