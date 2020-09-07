07.09.2020 - 10:13 |
Arnavutköy'de ilginç kaza! Trafiğe kapalı yolda kum yığınına çarptı
İstanbul Arnavutköy’de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Tayakadın yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığına çarptı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi.
Kaza anını görüntüleyen araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişilerin şaşırdığı, araç sürücüsünün daha sonra "Bir şey olmaz" dediği görüntülere yansıdı.
İstanbul’daki gece kulüplerinden korkutan görüntü! Corona virüs hiçe sayıldıCorona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.