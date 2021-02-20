Aşı randevusu nasıl alınır? Hafta sonu aşı randevusu alınır mı?

Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık çalışanları ve hekimlerin aşılanması ile başlayan koronavirüs aşısında süreç devam ediyor. Sağlık sorunlarına ve yaş gruplarına göre sırayla giden aşılamada 65 yaş ve üstü bireyler aşılanmaya başladı. Peki, aşı olmak için aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Hafta sonu aşı randevusu alınır mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre koronavirüs aşısı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da kamu hastanelerinden ve özel hastanelerden randevu alarak ücretsiz olarak yaptırılıyor.

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AİLE HEKİMLERİNDEN AŞI RANDEVUSU UYARISI

Küçükçekmece’de görevli aile hekimi Hakan Karabulut, “Aşıların barkod sistemi var. Randevu aldıktan sonra bakanlıktan onam formunun onaylanması gerekiyor. MHRS’den randevu alanların onam formu onaylanmış oluyor ancak 182’den randevu alanların çoğunda olmuyor. Bilgilerin girilmesi de epey zaman alıyor. Bazen yoğunluktan sisteme girilemiyor. Aşıdan sonra da tıbbi açıdan yarım saat tutmamız gerekiyor. ASM’lerde bekleme alanları çok fazla yok. İnsanları Kovid 19’dan korumaya çalışırken bu kalabalık alanlarda bulaştırabilir” dedi.

Maltepe’de görevli aile hekimi Ali Köme de şunları söyledi: “10 dakikada bir açılan randevularda ne kadar hızlı aşılarsanız aşılayın aşılanan kişinin bir bekleme süresi var. O bekleme süresi yığılmalara sebep oluyor. Her yeni gelenle bekleyen sayısı artıyor. Öğleden sonramız inanılmaz yoğun. Randevu aralıklarının en az 15 dakika olması gerekiyor.”

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için 186 - MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.