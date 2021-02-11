‘Astronot’a Türkçe karşılık aranıyor

Bahçeli: Cacabey

Bahçeli’nin önerdiği “Cacabey” eski bir gökbilimci. Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir’de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti. Destici’nin önerdiği Ali Kuşçu ise Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya Medresesi’ne müderris olarak tayin edilen, Semerkant’tan Çin’e pek çok önemli bilim merkezinde çalışan Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci.

‘Evrenot’ ilgi çekti

Sosyal medya aracılığıyla kamuoyunda da karşılığını bulan isim bulma çalışmalarında; tarihi isimler kadar içinde “Türk” geçen tamlamalar öne çıktı. Bunların dışında en çok ilgi çeken “Evrenot” önerisi ise YouTube’un dünya çapındaki içerik üreticilerinden biri olarak kabul edilen Barış Özcan’dan geldi. Özcan “Evrenot” tanımını; eski Türkçe’de “eviren” ve “ejdarha” anlamlarında kullanıldığını belirttiği “Evren” kelimesini ve Antik Yunanca olan, hiçbir varyasyonunda değiştirilmeyen “denizci” anlamındaki “-not” kelimelerini birleştiriyor diye savundu.

Gökmen, Ata, Vecihi..

Sosyal medyada ön plana çıkan diğer isim önerileri ise şöyle: “Türkonot, Ata, Gökmen, Lagari, Türkyıldızı, Anka, Eren, Vecihi” Yurtdışında kullanılan astronotun “astro”su yıldız; kozmonotun “kozmo”su Türkçe’ye de aynen giren kozmoz; Çin’de kullanılan taykonotun “tayko”su ise uzay anlamına geliyor.