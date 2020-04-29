AVM'ler, camiler, oteller ne zaman açılacak? İşte o tarihler ve bilinmesi gerekenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor. Bayram sonrası normalleşmenin, “yüzde 100 normalleşme” olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

İlk aşamada AVM’lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya başlayabileceği ancak AVM’lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı kararıyla açılabilecek.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazının önlemler alınarak kılınabilmesi için çalışma yaptığı ancak buna izin verilmesinin “şu aşamada” pek mümkün olmadığı değerlendiriliyor. Diyanet’in camilerde aralıkların korunabileceği, bahçelerde önlem alınabileceği yönünde taahhütler verdiği öğrenildi.

OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.

RESTORAN VE BARLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.

SPOR MERKEZLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.

KONSER, TİYATROLAR NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.

4 AŞAMA İZLENECEK

Milliyet daha önce normalleşme için 4 aşamalı normalleşme haritası izleneceğini duyurmuştu.

Buna göre aşamalar şu şekilde öngörülüyor:

Aşama 0 (Hazırlık dönemi) 4-26 Mayıs 2020

Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020

Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020

Aşama 3: 1 Ocak 2021-Kovid 19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih