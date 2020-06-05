Ay Tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Çilek ayı tutulması ne demek?

5 Haziran^da gerçekleşecek olan ay tutulması nedeniyle vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından izlenmek istenen Çilek ayı ay tutulmasının Türkiye'de saat kaçta izlenebileceği araştırılıyor. Kısmi tutulma olan ay tutulması Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden çıplak gözle izlenebilecek. Türkiye'de ay tutulması 20:45'te başlayacak, 22:24'te en belirgin haline kavuşacak. Çilek ayı ay tutulmasının 00:04'te sona ermesi bekleniyor. Ay tutulması Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bölümünde izlenebilecek.

ÇİLEK AYI NEDİR?

Haziran ayındaki dolunaya "Çilek Ayı" adı veriliyor. Ancak bunun nedeni Ay'ın renginin değişmesi değil.

İngiltere Kraliyet Gözlemevi, haziran aylarında yaşanan dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anıldığını ve dünyanın farklı yerlerinde değişik adlara sahip olduğunu söylüyor.

Gözlemevi, "Kuzey Amerika'da çilek hasadı haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle de hazirandaki dolunaylara Çilek Ayı adı veriliyor. Avrupa'da ise daha çok Gül Ayı adıyla bilinirken, yaz mevsiminin başlangıcına denk geldiği için Sıcak Ay olarak da adlandırıldığı yerler var" diyor.

AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin. Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.