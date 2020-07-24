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24.07.2020 - 10:28 | | AA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı

Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda,  sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak  Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus  Balcıoğlu tilavet edecek.

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet  Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet  edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin  Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın,  Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin  okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

 

 

Yüz binler Ayasofya'ya akın ediyorVatandaşlar 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ediyor. Günün ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda vatandaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek, cuma namazı kılmak için arasta pazarı tarafındaki güvenlik kontrol noktasında ellerinde seccadelerle beklemeye başladı.
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