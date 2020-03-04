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04.03.2020 - 07:00 |

AYM üyeliği için 3 aday belirlendi

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi seçimi için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek üç isim belirlendi.

AYM üyeliği için 3 aday belirlendi

 

AYM’nin Yargıtay kontenjanından üyesi ve başkanvekilliği görevini yürüten Recep Kömürcü’nün görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca seçim yapıldı. Seçimde adaylardan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı’yken Yargıtay üyeliğine seçilen Basri Bağcı 174, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri iken Yargıtay üyeliğine seçilen Bilgin Başaran 79, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar 47, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ise 32 oy aldı.

Böylece, Yargıtay kontenjanından AYM’nin yeni üyesinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek adaylar Bağcı, Başaran ve Sarıcalar oldu. Erdoğan bu üç isim arasından bir kişiyi AYM üyeliğine seçecek. -ANKARA Milliyet

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