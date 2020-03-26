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26.03.2020 - 10:56 | | İHA

Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması corona virüse yakalandı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman’ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması corona virüse yakalandı

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman’ın korona virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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