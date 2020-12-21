Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 21 Aralık Pazartesi Marmara'da deprem oldu mu? İşte meydana gelen son depremler.

SON DAKİKA DEPREMLER

Türkiye ve yakın çevresinde 21 Aralık 2020 tarihinde büyük çaplı bir deprem meydana gelmedi. Deprem olduğunda anlık olarak haberimizden nerede ve kaç şiddetinde meydana geldiğini görüntüleyebileceksiniz.

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