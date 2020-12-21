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21.12.2020 - 14:58 |

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Son depremler... Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyorlar. Son dönemde yaşanan büyük şiddette depremler Marmara'daki depremin habercisi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son dakika depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 21 Aralık son depremler listesi.

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 21 Aralık Pazartesi Marmara'da deprem oldu mu? İşte meydana gelen son depremler.

SON DAKİKA DEPREMLER

Türkiye ve yakın çevresinde 21 Aralık 2020 tarihinde büyük çaplı bir deprem meydana gelmedi. Deprem olduğunda anlık olarak haberimizden nerede ve kaç şiddetinde meydana geldiğini görüntüleyebileceksiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.
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Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Bugün deprem oldu mu? 21 Aralık son dakika depremler AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem listesi

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