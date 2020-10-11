Azmin zaferi

Suriye’nin Halep kentinde doğan 19 yaşındaki Batoul Shikh Darwish, dünyaya görme engelli olarak geldi. Kendisinden iki yıl sonra dünyaya gelen kardeşi de onunla aynı kaderi paylaştı. Suriye’de özel bir eğitim merkezinde okula başlayan Batoul, ülkesindeki iç savaştan kaçarak 2016 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığındı. Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından desteklenen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Adana Kapsamlı Saha Ofisi’ne başvuran Batoul’e tercüman desteği verilerek engelli raporu alındı. Eğitim hayatını hiç bırakmayan Batoul, annesinin yardımıyla açıktan lise bitirme sınavına girdi. 100 üzerinden 98.1 puan alan Batoul, başarısını üniversite ile taçlandırdı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Bölümü öğrencisi oldu.

Annesi okudu, o yazdı

Batoul, sınavlara hazırlanışını ve hayalini ise şöyle anlatıyor:

“Lise bitirme sınavlarına hazırlığımda annem ders kitaplarını Arapça, Türkçe ve İngilizce okuyordu. Ben de bunları tabletime yazıyordum. Böylece sonrasında çalışabiliyordum. Türkiye’ye ilk geldiğimiz dönem annem Türkçe kursuna gitti ve A1 ve A2 sertifikaları almıştı. Suriye’de okulda öğrendiği için İngilizce de biliyordu ve bu süreçte bana üç dilde de okuma yapabildi. Üniversitede akademik kariyer sahibi olmak istiyorum. İlahiyatı seçmemin nedeni, aslında din çok yönlü bir alan. İçinde tarih, ahlak ve felsefe alanlarını barındırıyor. Dini daha iyi anlarsak daha sağlıklı bir sosyolojik yapının oluşup toplumlardaki çatışmaların azalacağına inanıyorum.”

‘Kadın kendi ayakları üzerinde durmalı’

Suriye’de kendisinin öğretmenlik, eşinin ise muhasebecilik yaptığını kaydeden anne Fatima Shikh Darwish ise kızının üniversiteyi bitirmesinin en büyük hayali olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Suriye’de okudum ve çatışmalar başlayana kadar aktif olarak çalıştım. Bir kadının eğitimine önem vermesi ve kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple annelik görevimin yanı sıra kızımı bu doğrultuda hep destekledim ve desteklemeye devam edeceğim.”