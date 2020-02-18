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18.02.2020 - 09:47 | | DHA

Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Konya'da bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi Hakkı Turhan (28), polisin takibi sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 5 farklı bağ evinden çapa makinesi, ilaçlama makinesi, ağaç kesim motoru, kaynak makinesi, mini buzdolabı, çim biçme makinesi ve 4 adet tavuğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 6 farklı suçtan poliste kaydı bulunan Hakkı Turhan olduğunu tespit etti.

Turhan saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alırken, adresinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. İfadesinde malzemeleri çalmadığını, tanımadığı bir kişiden satın aldığını ileri süren Turhan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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