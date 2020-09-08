Bağışıklığınızı güçlü tutmak için 10 öneri

Memorial Wellness Beslenme Danışmanlığı Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, koronavirüs pandemisi döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için 10 öneride bulundu. Özcan’ın önerileri şöyle:



Açık havada doğal bir şekilde beslenen hayvanlardan elde edilmiş et ve süt ürünleri tüketilmelidir. Ayrıca kısık ateşte uzun süre pişirilerek elde edilen kemik ve et suları hasarlı olan bağırsak duvarını iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler.



Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, balkabağı gibi prebiyotik içeren besinler bol bol yenmelidir.

Taze sıkılmış sebze suları vücutta birikmiş ağır metal ve toksin atıklarını temizler.



Düzenli olarak maydanoz, roka kişniş, yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Bu sebzeler aynı zamanda alkali oldukları için vücudun pH dengesini de koruyarak zararlı - bakterilerin çoğalmasını engeller.



Probiyotik besin destekleri, ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu gibi doğal fermente gıdalar tüketilmelidir.



Egzersiz, uyku, D vitamini



Zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve tohum yağları soğuk sıkım şeklinde kullanılmalıdır.



Günde 1.5- 2 litre su içilmelidir.



Açık ve temiz havada düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.



Yeterli ve düzenli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir.



Nisan ve ekim ayları arasında güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak düştüğü 11.00-15.00 saatleri arasında 20 dakika güneşlenmek bağışıklık sistemi için önemli olan D vitamini sentezi için gereklidir.”