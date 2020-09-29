Bahçeşehir'de 60 bin liralık gasp

Edinilen bilgiye göre, 172 bin TL'ye bir araba satın alan A.B., bu tutarı satıcının hesabına geçirmek için Bahçeşehir Bankalar Caddesi'ndeki bir bankanın Bahçeşehir şubesine geldi. Bankanın dışında ailesiyle birlikte sıra beklediği sırada A.B.'nin yanına lüks beyaz bir otomobille 2 kişi geldi. Otomobildeki bulunanlardan biri inerek, A.B.'nin elinden, içinde 172 bin TL'nin bulunduğu poşeti almaya çalıştı. Yaşanan arbedede poşetteki paranın 60 bin lirasını alan şüpheli, arabaya binerek kaçtı. Polis, şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.