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29.05.2020 - 12:58 | | DHA

Bakan Albayrak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah’ın adıyla Hakk’ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul’u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz" dedi.

Bakan Albayrak, İstanbulun fethinin yıl dönümünü kutladı

Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü
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