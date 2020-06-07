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07.06.2020 - 19:05 | | DHA

Bakan Koca bir kez daha uyardı: Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

Bakan Koca bir kez daha uyardı: Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?" ifadesini kullandı.

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Bakan Koca bir kez daha uyardı: Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır

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