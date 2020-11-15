Bakan Koca, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuştu

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını kutlayan Koca, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andı, şehit kanları ile sulanmış toprakların Türk yurdu olarak kalmasında emeği olan, uğraş veren, mücadele eden herkesi saygı ve minnetle yad etti.

Tüm dünyanın tek bir gündeme odaklandığını belirten Koca, Kovid-19 pandemisinin hala hız kesmeden can almaya devam ettiğini, birçok ülkenin hastane, yoğun bakım, yetişmiş sağlık insan gücü ve teknik altyapı açısından sıkıntıya düşmüş durumda olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Güçlü bir sağlık sisteminin toplumlar için ne kadar hayati olduğunu, tüm dünyanın bizzat tecrübe ettiği bir dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.

"Bu hastaneler, sadece özel durumlarda kullanılması için tasarlanmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta gıpta edilen bir dizi gelişmeye şahit olduğunu, bu durumun verdiği güçle pandemi mücadelesini kararlılıkla yürüttüklerini aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Her alanda olduğu gibi sağlıkta da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmak, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olmak önceliğimizdir. Bu dönemde, ambulans uçaklarımızı seferber ederek sağlık durumu ağırlaşan Kıbrıslı kardeşlerimizin tedavilerine ana vatanda devam ettik. Pandemi döneminde tüm ülkelerce temininde sıkıntı çekilen maske, tulum gibi koruyucu malzemeler ile ilaçlar ve solunum cihazları ihtiyacını gidermeye çalıştık. Ambulans takviyesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 500 yataklı olarak planlanan Lefkoşa Hastanesinin proje ihalesi 9 Ekim'de yapıldı. Yapım ihalesi kısa sürede tamamlanarak inşaatına başlanacaktır. Bu süre zarfında arazinin imar, mülkiyet ve altyapı sorunları da çözülecektir. Modern mimari anlayışı ile tasarlanmış, her türlü tanı, teşhis ve tedavi birimlerini bünyesinde barındıran, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği konforu yaşatarak sağlık hizmetinin sunulacağı bir hastane olacaktır."

Bakan Koca, proje ve yapım ihale işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilerek kısa sürede tamamlanmış olan Acil Durum Hastanesinin açılışını gerçekleştirdiklerini, İstanbul’un iki yakasında açılan acil durum hastanelerinin üçüncüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açıldığını söyledi.

Koca, "Bu hastaneler, sadece özel durumlarda kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Salgın, deprem ve afet dışında da hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi. Yoğun bakım ve palyatif bakım hastaları için önemli bir imkan sağlıyor. İleri düzey ameliyatlar ve girişimsel kalp müdahaleleri yapılabilecek, inme merkezi olarak faaliyet gösterecektir." dedi.

"Müstesna yapı taşları olacaktır"

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin hemen yanında, yaklaşık 20 bin metrekare yüzölçümlü arazi üzerine kurulu, 13 bin 288 metrekare kapalı alanlı bu hastanenin, 24 yoğun bakım yatağı, tek kişilik odalarda 64 hasta yatağı ve 12 acil müşahede yatağı olmak üzere toplam 100 yataklı olduğu bilgisini veren Koca, hastanede 6 ameliyathane ile yeterli laboratuvar ve görüntüleme imkanları bulunduğunu, 2 röntgen, 2 ultrason cihazı, 1 tomografi, 1 MR ve 1 anjiyo cihazı planlandığını söyledi.

Bakan Koca, "Bu hastanelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık sistemini güçlendiren müstesna yapı taşları olacaktır. Her iki sağlık tesisinin de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir hizmeti ifa edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bu dönemde sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden hummalı bir uğraş ve fedakarca hizmet verdiğinin hep birlikte müşahede edildiğini dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şükran nişanesi olarak, 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak kabul edilmesi yönündeki teklifimizin, Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda kabul edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta ülkelerimiz olmak üzere tüm dünyanın kısa sürede Kovid-19 salgınının üstesinden gelmesini temenni ediyor, bu vesileyle tüm insanlarımızı, tedbirlere sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum. Göstermiş olduğunuz önderlik, destek ve kolaylıklardan ötürü sizlere saygı ve şükranlarımı arz ediyor, Acil Durum Hastanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."