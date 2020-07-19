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19.07.2020 - 22:25 | | DHA

Bakan Koca'dan, Başakşehir ve Trabzon taraftarına çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da oynanan Başakşehir- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarına ilişkin, "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan, Başakşehir ve Trabzon taraftarına çağrı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." ifadelerini kullandı. 

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