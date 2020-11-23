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23.11.2020 - 18:55 |

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! İkinci doz için tarih

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs aşı açıklaması geldi. Bakan Koca, "Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! İkinci doz için tarih

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var.

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Bakan Kocadan flaş aşı açıklaması İkinci doz için tarih

 

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandıErciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı.
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