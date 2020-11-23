23.11.2020 - 18:55 |
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! İkinci doz için tarih
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs aşı açıklaması geldi. Bakan Koca, "Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var.