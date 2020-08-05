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05.08.2020 - 21:52 | | AA

Bakan Koca'dan iddialara sert tepki: Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Covid-19) ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan iddialara sert tepki: Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 76, ventilatör doluluk oranımız yüzde 42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında da "Kovid-19'a karşı kenetlenin: Aranıza mesafe koyun." uyarısında bulundu.




Bakan Kocadan iddialara sert tepki: Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır

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