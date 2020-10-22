Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı! 'Vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı'

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.



Koca bir diğer paylaşımında, Koca, 'İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.' ifadelerini kullandı.





İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. pic.twitter.com/cygH788oMe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020