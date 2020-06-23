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23.06.2020 - 21:17 | | AA

Bakan Koca'dan İstanbul'daki sele ilişkin paylaşım: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca'dan İstanbul'daki sele ilişkin paylaşım: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."

Esenyrut'ta muzice kurtuluşEsenyurt Pınar Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı. Sular altında kalan evdeki çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
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