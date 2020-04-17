Bakan Koca'dan sosyal medyada corona ilacı paylaşımlarına sert tepki!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Bakan Koca, "Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadadaki ilaç açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soru üzerine şöyle yanıt verdi:

"Dünyadan farklı yaptığımız uygulamalar var. Hem ilaç uygulaması hem devamında hasta erken dönemde semptomu olduğunda, dünyadan farklı olarak ücretsiz bir şekilde uyguladığımız ilaçtan bahsediyorum. Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz. İnsanlık için çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Klinik araştırma için 23 Mart'taki çağrımıza cevap verilmedi. Sosyal medya üzerinden uluslararası bir ilacın tavsiyesi böyle yapılamaz. Söz konusu ilaç bir firmanın patentli ilacı" diye konuştu.