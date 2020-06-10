Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bakanlığın hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan video paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın" dedi.

Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun diyaloğu yer aldı.