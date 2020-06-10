MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın
ABONE OL
10.06.2020 - 15:31 | | DHA

Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, bakanlığın hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan video paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın" dedi.

Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun diyaloğu yer aldı.

Bakan Kurum: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın

Bakan Kurum'dan 'Kentsel dönüşüm' paylaşımıSon dakika haberine göre resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş var?

Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş var?

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Zabıtayı gürünce hafriyat dolu çuvalları geri yüklediler!

Zabıtayı gürünce hafriyat dolu çuvalları geri yüklediler!

Sıradaki Haber