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01.04.2020 - 17:09 |

Bakan Selçuk duyurdu: Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu: Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak

Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda 2. ülkenin Türkiye olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alabilecek. Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren öğretmenlere ödeme yapılacak" dedi.

TRT Haber'de konuşan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren ücretli öğretmenlere ödeme yapılacak. Uzaktan eğitimi sıradan bir iş ve işlem olarak planlıyoruz. Çin'den sonra uzaktan eğitim konusunda en başarılı ikinci ülkeyiz.

Annesi babası sormadan dersini yapan çocuklar eminim şimdi de bu titizlikle bu işi yürütüyorlardır. Bize gelen şu, 'Acaba siz televizyonda daha fazla ders yapamaz mısınız?' Bize ilk başta dediler ki, 'Neden 40 dakika yapmıyorsunuz?' Çünkü televizyon karşısında oturmak kolay değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.
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