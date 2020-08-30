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30.08.2020 - 23:34 | | AA

Bakan Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Bakan Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Bakan Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

 

 

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