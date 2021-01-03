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03.01.2021 - 18:11 |

Bakan Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz

Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?"

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandıElazığ'ın Sivrice ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
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