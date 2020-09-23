MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk: Talepte büyük sıçrama oluştu
ABONE OL
23.09.2020 - 07:00 |

Bakan Selçuk: Talepte büyük sıçrama oluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık’ta gerçekleştirilen “Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı”na katılarak, çocukların duygu dünyalarını hikâyeler üzerinden geliştirmeyi önemsediklerini söyledi. Öğretmenlerin hikâyelerden dersleri işlerken yararlanacağını kaydeden Selçuk, kütüphanenin içeriğinin zamanla zenginleştirileceğini vurguladı.

Bakan Selçuk: Talepte büyük sıçrama oluştu

EBA’da yaşanan yoğunluğa yönelik gelen sorular üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz  bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu, dünyanın çok büyük sitelerinde de kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor, belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam  edeceğiz.”

Özel okullara ceza uyarısı

EBA destek merkezlerinin sayısının 8 bin 668 olduğunu, akşama kadar bu sayısının 9 bini bulacağını tahmin ettiğini belirten Selçuk, gereken tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi. Bazı özel okulların bütün sınıflardaki öğrencileri okula çağırmasına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konudaki haberlerin kendilerine de ulaştığının altını çizdi ve ekledi: “Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması, konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu, ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınıp, cezalar verilir. Endişeniz olmasın.”

“Sadece okullara mı verilir, yoksa veliler de bir yaptırımla karşı karşıya kalır mı?” sorusuna Selçuk, “Bu okullarla ilgili bir konu, mevzuatın gerektirdiği şekilde yapılır” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da....

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

Sıradaki Haber