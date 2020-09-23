Bakan Selçuk: Talepte büyük sıçrama oluştu

EBA’da yaşanan yoğunluğa yönelik gelen sorular üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi: “Bu bir taraftan da bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var, özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde, bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu, dünyanın çok büyük sitelerinde de kimi zaman duraklamalar, aksaklıklar oluyor, belli bir süre sonra bunlar gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisinde. Altyapı giderek daha da güçlenecek ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.”

Özel okullara ceza uyarısı

EBA destek merkezlerinin sayısının 8 bin 668 olduğunu, akşama kadar bu sayısının 9 bini bulacağını tahmin ettiğini belirten Selçuk, gereken tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi. Bazı özel okulların bütün sınıflardaki öğrencileri okula çağırmasına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konudaki haberlerin kendilerine de ulaştığının altını çizdi ve ekledi: “Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması, konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu, ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınıp, cezalar verilir. Endişeniz olmasın.”

“Sadece okullara mı verilir, yoksa veliler de bir yaptırımla karşı karşıya kalır mı?” sorusuna Selçuk, “Bu okullarla ilgili bir konu, mevzuatın gerektirdiği şekilde yapılır” dedi.