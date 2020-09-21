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21.09.2020 - 13:48 | | DHA

Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da yüz yüze eğitime başlayan okullara ziyarette bulunup, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, temassız oyun oynayan öğrencilere de eşlik etti.Bakan Selçuk açıklamasında, 'Okulların yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun; coşku, istek, heves, bilgi, sevgi gerek.Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulları açılmasına, geçmişte hiç birimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür' dedi.

Bakan Selçuk'tan okullara ziyaret
Bakan Selçuk öğrencilere eşlik etti, oyun oynadı
Bakan Selçuk öğrencilere eşlik etti, oyun oynadı
Bakan Selçuk öğrencilere eşlik etti, oyun oynadı
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Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin okula başlama sevincini paylaştı. Bakan Selçuk, ardından Ankara’daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.

Bakan Selçuktan okullara ziyaret

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