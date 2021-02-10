Bakan Selçuk'tan 'Ulusal Destekleme Programı' paylaşımı

Selçuk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kendisinin de öğretmen olduğunu ve bir çocuğun gözünün içine bakınca akşam evinde neler yaşandığını bileceğini belirtti.

Bu durumu bütün öğretmenlerin de iyi bileceğini vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin yaşanan sorunu çözeceğini ve çocuğun eğitimine istenilen verimle devam edileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Bakanlığın dijital altyapısına yönelik çalışmalarda öğretmenlerin bu bakışından ilham aldıklarına işaret ederek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, hangi çocuğa öğretmeni ne ödevi verdi. O çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı, soruyu çözemediyse neden çözemedi, kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı, canlı derste kaç kere söz aldı. Bunların hepsi velilerin de bizim de sormamız gereken sorular ve biz bunların cevabını süreleriyle, saniyeleriyle biliyoruz.

Peki, bu neye yarayacak? Bu; her çocuğun ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasına, Ulusal Destekleme Programı'ndan tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasına, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak. Çok yakında detaylarını paylaşacağız ancak şimdiden bilin ki her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek."

Selçuk, paylaşımında "#ulusaldesteklemeprogramı" etiketine de yer verdi.