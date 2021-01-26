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26.01.2021 - 20:49 | | AA

Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukların ekranlardan uzak olmasını tavsiye etti.

Bakan Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili mesajı

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var. Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Polisi görünce neye uğradığını şaşırdılarŞanlıurfa´nın Siverek ilçesinde 70 kişinin içerisinde bulunduğu horoz dövüştürme salonuna polis operasyon düzenledi. Operasyonda salon sahibine 105 bin lira ceza kesildi, 17 horoz ele geçirildi.
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