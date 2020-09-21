21.09.2020 - 20:34 | | AA
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününde mesaj
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."
Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1. sınıf öğrencilerimize...Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne.. #yaşasınokulumuz pic.twitter.com/UQHvyCnESR— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 21, 2020
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