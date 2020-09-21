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21.09.2020 - 20:34 | | AA

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününde mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde okullarda maskesini çıkartmayıp sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimin ilk gününde mesaj

Selçuk, Twitter hesabından okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününe ilişkin "#yaşasınokulumuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alkışlar maskesini çıkartmadan, sosyal mesafesini koruyarak okulda ilk günü geçiren 1'inci sınıf öğrencilerimize. Alkışlar maske yüzünden görünmeyen gülüşlerini gözlerine taşıyan ve bakışlarıyla bile çocukları kucaklayabilen öğretmenlerimize. Şükürler olsun bugüne."

 

 

 

 

 

Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildiBolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.
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