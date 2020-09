Bakan Soylu: İlk 6 ay trafik kazalarında ölen sayısı 477 kişi azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Trafik Birim Amirleri 2'nci Etap Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile 81 ilin trafik müdürü katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, terörle mücadeleye değinerek, "Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yöntemiyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz" dedi.

Türkiye'de yapılan yatırımlara ve hizmetlere değinen Bakan Soylu, yolları yenilediklerini, tekstil fabrikaları açtıklarını, demokrasi alanında tüm vesayeti bitirdiklerini ve millet iradesinin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, "Buradan varmak istediğim netice şudur; eğer bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2010 yılında aldığı kararla ilan ettiği, '2011-2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini, Lüksemburg'la birlikte tutturabilen dünyada sadece iki ülkeden birisi olabilmişse; işte bunun altında, 21'inci yüzyıl başında ortaya koyduğumuz, tarif etmeye çalıştığım anlayışımız yatmaktadır" diye konuştu.

'PERSONEL SAYIMIZI ARTIRDIK'

Trafikteki bu başarının, trafiğin dört ana bileşeni olan eğitim, denetim, altyapı ve ilk yardım hizmetlerindeki gelişmeyle eş zamanlı seyrettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Ülkemizde sağlık ve ulaştırma altyapısında elde ettiğimiz gelişmeler, hem kaza sayılarında, hem de yaşanan can kayıplarının azalması üzerinde etki etmiştir. İşin trafik politikası tarafında ise 2017 yılında yayınladığımız 'trafik güvenliği uygulama politika belgesi'nden çok ciddi bir verim aldık. Özellikle, bahsettiğim 4 bileşenden 'denetim' ve 'eğitim'le ilgili olarak bu belgede ortaya koyduğumuz stratejik yaklaşım, hızlıca saha sonuçlarına yansımıştır. Bunun yanı sıra 21'inci yüzyılda diğer sorun alanlarımızı yönetirken yaptığımız gibi, trafik yönetiminde hem yapısal değişiklikler hem de teknik ve beşeri kapasite arttırımına dönük adımlar attık.

Emniyet tarafında trafikle ilgili 3 daireyi trafik daire başkanlığı altında birleştirdik. 2016-2020 arasında emniyet birimlerimize 5 bin 934 yeni personel dahil oldu. Jandarma birimlerimizde ise 2016 yılında 2 bin 700 olan trafik personeli sayımız bugün 5 bindir. Aynı periyotta emniyet trafik birimlerimize 534 motosiklet aldık. Jandarma trafik birimlerimizde ise 2016'da hiç motosiklet yokken yine yaptığımız alımlarla, bugün bu sayı 350'dir."

'KAZA ORANLARI AZALDI'

Tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımının hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"2017 yılında Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8, ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik. Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. Özellikle plaka tanıma sistemi ve kent güvenlik yönetim sistemi kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. Aynı şekilde maket trafik ekipleri projesi de olumlu ve net sonuçlar elde ettiğimiz, yenilikçi bir yöntemdir. Halihazırda 767 adet maket/model trafik ekip aracımız var ve bu araçların bulunduğu 3 kilometre yarıçaplı alan içinde ölümlü kazalarda yüzde 17,5, ölümlerde ise yüzde 26,4 azalma elde ettik. Bunların haricinde geleceğin sürücülerini yetiştirmek için, gelecekteki sürücü davranışlarını şimdiden doğru oluşturmak için de pekçok kampanya ve eğitim programı uyguluyoruz. 46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bunların bir kısmını modernleştirdik ve işlevselliklerini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. Ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik. Narkotik operasyonlarında ele geçen TIR'ları trafik eğitim TIR'larına dönüştürdük. Mobil Trafik Eğitim TIR'ı projemizle şu ana kadar 400 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik."

'HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI 477 KİŞİ AZALDI'

Her bir denetim aracının, her bir yeniliğin kendi adına sonuçları olduğunu ve bu sonuçların toplam başarıyı oluşturduğunu belirten Soylu, şöyle dedi:

"2015 yılında trafik kazalarındaki can kaybı sayımız 7 bin 530'du. 2017'de ise 7 bin 427. Ancak 2017'de politika belgemizi yayımladıktan sonra 2018 rakamımız 6 bin 675 oldu ve 2019'da bu rakam 5 bin 473 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın ilk 6 ayında, Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı tam 477 kişi azalmıştır. Bu önemli bir azalıştır. Doğru yolda olduğumuzu ifade eden bir azalıştır. Genel bir trend vermesi açısından da 2015-2019 sonu arasında kazalardaki can kaybının yüzde 27,5 olduğunu; yüz bin nüfus başına düşen can kaybı oranının 9.6'dan 6.6'ya gerilediğini de bir not olarak paylaşmak isterim. Hedefimiz bu yıl yüz binde 6. İnşallah seneye yüz binde 5'e getirmek istiyoruz. Her zaman söylediğimiz bir söz var, trafik kazalarında 1, bizim için büyük bir rakamdır, en sevdiğimiz rakam da 0'dır. Dolayısıyla, biraz önce paylaştığım olumlu trend rakamlarının nihai hedefi sıfıra ulaşmaktır. Önemli bir noktaya geldik, bunu taşıyacak irade ve potansiyele sahibiz, imkana sahibiz, inşallah bunu kısa sürede başaracağımıza inanıyoruz."