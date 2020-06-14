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14.06.2020 - 19:33 | | AA

Bakan Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Yayladere yolunda heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu'dan Bingöl depremi açıklaması

 

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den bilgi aldığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk bilgiye göre, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, bir güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, iki güvenlik korucumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir."

Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerinden aldığı bilgi çerçevesinde depremin bu illerde de hissedildiğini aktaran Soylu, hasara yönelik ihbarın olmadığını bildirdi.

Alevler içinde böyle koştuİstanbul Zetinburnu’nda bir lokantada tüpteki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından dehşete düşüren bir görüntü ortaya çıktı. Patlamada yaralanan yabancı uyruklu çalışanın alevler içinde koştuğu anlar kameralara yansıdı.
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