MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin video paylaştı
ABONE OL
22.09.2020 - 16:23 | | AA

Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin video paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Twitter hesabından dün başlayan yüz yüze eğitime ilişkin video paylaşımında bulunan Selçuk, "Türkiye'de okullar böyle açıldı. Herkesin dikkatiyle, herkesin ilgisiyle, hepimizin sorumluluk bilinciyle ve çocuk sevgisiyle..." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı videoda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflarına girdiği, sıralarına oturduğu, maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

 

 

 

Görüntüler ortaya çıktı! Otobüs şoförü yolcuyu bıçaklamıştı!Bursa'da halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.’yi (30) bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İzzet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan İzzet Ç.'nin, Savaş B. ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu

'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Arda Turan'a seslendi! Hayatım mahvoldu

Arda Turan'a seslendi! Hayatım mahvoldu

Sıradaki Haber