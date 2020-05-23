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23.05.2020 - 11:52 |

Balıkesir, Çanakkale, Kütahya'da bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020

'Bayram namazı saat kaçta 2020' büyük ilgiyle araştırılıyor. İl il merak edilen Ramazan Bayramı namaz vakitlerinde Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da yer aldı. 24 Mayıs 2020 Pazar günü Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Balıkesir, Çanakkale, Kütahya'da bayram namazı saati 2020...

Balıkesir, Çanakkale, Kütahya'da bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günün sabahında ise her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı kılbacak. Fakat bu yıl, bayram namazı camilerde değil, evlerde kılınacak. Peki bayram namazı evde saat kaçta kılınacak? İşte Balıkesir, Çanakkale, Kütahya'da bayram namazı saati 2020...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020

Balıkesir'de bayram namazı saat 06:21'de kılınacak.

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020

Kütahya'da bayram namazı saat 06:13'de kılınacak.

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2020

Çanakkale bayram namazı saat 06:25'de kılınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Türkiye'nin refahını çok daha yükseğe taşıyacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir videolu mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın zorluğa, yokluğa düşmemesi için tüm gücümüzü seferber ettik. Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz." dedi.
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