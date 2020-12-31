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31.12.2020 - 17:01 | | İHA

Balıkesir'de otobüs durağında bomba paniği

 Yılbaşı hareketliliğinin yaşandığı Balıkesir’de Toplu Taşıma Merkezi’ne bırakılan valiz vatandaşlar arasında bomba paniğine neden oldu.

Balıkesir'de otobüs durağında bomba paniği

Yılın son günü yılbaşı hazırlıkları için çarşının en yoğun zamanlarında Karesi ilçesinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi’ndeki bir otobüs durağının önünde unutulan valiz vatandaşlar tarafından büyük panik oluşturdu. Vatandaşların 155’e bomba ihbarı vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha timi gönderildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerini boşaltarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Valiz, bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlamanın ardından valizin içinde bulunan kıyafet ve çamaşırlar etrafa saçıldı. Valizden bomba çıkmaması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

 

Yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttuAntalya’da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
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