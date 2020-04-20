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20.04.2020 - 17:00 |

Baltayı Taşa Vurma Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Televizyonda ya da edebi kaynaklar ile beraber, gündelik yaşamda çok sık kullanılan deyimlerden biri olarak baltayı taşa vurmak öne çıkıyor. Peki, baltayı taşa vurma deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması hakkında detaylar.

Baltayı Taşa Vurma Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

TDK’ya göre baltayı taşa vurmak deyiminin anlamı, ‘Bilmeden karşıdaki kişiyi kıracak söz söylemek, pot kırmak’ biçiminde geçmektedir. Aynı zamanda herhangi bir konu veya durum karşısında hadsizlik etmek olarak da anlatılabilir.

Baltayı Taşa Vurma Deyiminin Anlamı Nedir?

Özellikle insanlar bilmeden utanç duruma düşülecek bir cümle kurabilir ya da karşıdaki kişinin kalbini bu şekilde kırabilir. Genelde böyle durumlar için baltayı taşa vurma deyimi kullanılmaktadır.

‘‘İşte şimdi baltayı taşa vurdu.’’

‘’Kurduğu cümle ile baltayı taşa vurdu.’’

Kısaca Deyim Açıklaması 

Bir ortam içerisinde söylenen laf ile beraber komik duruma düşmek ya da birinin kalbini kırmak şeklinde, baltayı taşa vurma deyimi öne çıkmaktadır. Toplum içerisinde bir duygu veya durumu dile getirmek amacıyla kullanılan deyimler için, baltayı taşa vurma deyimi anlamı üzerinden rahatlıkla kullanılabilir. Tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirmek mümkündür.

 

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