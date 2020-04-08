Banka çalışma saatleri | Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler her geçen gün büyüyor. Her sektör, insan sağlığını düşünerek çalışma şartlarında değişiklik yapıyor. Bankalar da bu değişiklik yapanların arasına girdi. Banka çalışma saatleri TBB tarafından bildirildi. Peki Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak yer aldı.

DenizBank Çalışma saatleri

12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini aktardı.

QNB Finansbank Çalışma saatleri

Tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Yapı Kredi çalışma saatleri

Tüm şubelerinde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.



Garanti BBVA Çalışma saatleri

23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.

İş Bankası Çalışma Saatleri

Şubelerinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AkBank Çalışma saatleri

Akbank şubeleri de 12:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.