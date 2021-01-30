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30.01.2021 - 13:44 | | DHA

Baraj suyunda cansız bedeni bulunmuştu! Defnedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için bindiği otomobille baraj suyuna kapılarak hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek (50), İzmir'de defnedildi. Çiçek’in cenaze törenine katılan çocukları Berkan Soyözen ile İlayda Soyözen'in güçlükle ayakta durdukları dikkat çekti.

Baraj suyunda cansız bedeni bulunmuştu! Defnedildi

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, geçen 27 Ocak Çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu.

Barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılırken, Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Çiçek’in cenazesi yapılan otopsinin ardından defin işlemleri için memleketi İzmir'e gönderildi.

OĞLU BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Mezarlığı'nda Filiz Soydoğan Çiçek için düzenlenen cenaze töreninde çocukları, Berkan  (30) ve İlayda Soyözen  (22) ile eşi Fethi Çiçek’in yanı sıra yakınları hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından Çiçek, toprağa verildi.

Filiz Soydan Çiçek’in cenaze töreninde çocukları ayakta durmakta güçlük çekerken oğlu Berkan Soyözen'in ileri derecede böbrek rahatsızlığı bulunduğu ve nakil beklediği öğrenildi.

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