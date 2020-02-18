Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı kimdir sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Survivor'da şu ana kadar Ünlüler takımında dikkat çekici performanslar ortaya koyulurken Barış Murat Yağcı'da bu isimler arasında yer almayı başardı. Dün akşam gerçekleştirilen erzak ve ödül oyunlarının kaybedilmesine rağmen takımın hırsı ve bireylerin istekli oluşu Barış Murat Yağcı'nın takıma katkı sağlaması gelecek adına umut veriyor. Peki Barış Murat Yağcı kimdir?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.