MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ABONE OL
23.11.2020 - 10:18 | | milliyet.com.tr

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKKlı etkisiz hale getirildi

 

Ukraynalı aileye İstanbul'da taciz!Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki kızlarına yönelik gerçekleştirien taciz anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evde yapılan hızlı testlere dikkat! Tanı koymada güvenilir değil

Evde yapılan hızlı testlere dikkat! Tanı koymada güvenilir değil

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

İstanbul’da bir AVM’de yere oturarak yemek yediler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet